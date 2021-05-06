Başkale'de yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı

Van'ın Başkale ilçesinde belediye temizlik görevlisinin yaralı halde bulduğu şahin, tedavi altına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde belediye temizlik görevlisinin yaralı halde bulduğu şahin, tedavi altına alındı.

Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü'nde çalışan Yavuz Kızılaltun, Eşmepınar Mahallesi'nde yerde bitkin halde buluğu şahini tedavisinin yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürdü.

Görevliler tarafından teslim alınan şahin, YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kızılaltun, Eşmepınar Mahallesi'nde yolda bitkin haldeki şahini fark ettiğini belirterek, "Kuşun kanadı kırılmıştı. Tedavisi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getirdim. İnşallah iyileşir sağlığına kavuşur." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Yunus Emre Tepe de yaralı kuşu tedavi için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdüklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur