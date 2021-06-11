Başkale'de yaralı halde bulunan iki köpek tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkale'de yaralı halde bulunan iki köpek tedavi altına alındı

Başkale'de yaralı halde bulunan iki köpek tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde yaralı halde bulunan iki köpek tedavi altına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde yaralı halde bulunan iki köpek tedavi altına alındı.

İlçenin Yeni Mahallesi'nde yaralı iki köpeği fark eden vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Mahalleye giden ekipler, yaralı köpekleri bulunduğu yerden alarak, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Köpekler, burada tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Muharrem İnce Veysel Eroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkale'de yaralı halde bulunan iki köpek tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:00:27. #1.14#

title