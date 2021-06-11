Başkale'de yaralı halde bulunan iki köpek tedavi altına alındı
Van'ın Başkale ilçesinde yaralı halde bulunan iki köpek tedavi altına alındı.
Van'ın Başkale ilçesinde yaralı halde bulunan iki köpek tedavi altına alındı.
İlçenin Yeni Mahallesi'nde yaralı iki köpeği fark eden vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Mahalleye giden ekipler, yaralı köpekleri bulunduğu yerden alarak, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.
Köpekler, burada tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur