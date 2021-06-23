Başkale'de yangın tatbikatı
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Başkale'de yangın tatbikatı

Başkale'de yangın tatbikatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Başkale Hükümet Konağında görev yapan personellere yönelik yangın tatbikatı yapıldı.

Van'ın Başkale Hükümet Konağında görev yapan personellere yönelik yangın tatbikatı yapıldı.

Hükümet konağı binasında düzenlenen tatbikatta verilen alarmla tüm kamu çalışanları ve o anda hizmet almak için binada bulunan vatandaşlar katıldı. Tatbikatta gerçekleşen yangın şekilleri gösterilerek Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi tarafından yangınların nasıl söndürüleceği ve yangın tüpünün nasıl kullanacağı anlatıldı. Ayrıca 110 Yangın İhbar hattının nasıl kullanılacağı, önemi ve ücretsiz olduğu da anlatıldı. Temsili yakılan ateşlerin söndürülmesine kaymakamlık ve diğer kurum personelleri katıldı. - VAN

Başkale'de yangın tatbikatı
Başkale'de yangın tatbikatı
Başkale'de yangın tatbikatı
Başkale'de yangın tatbikatı
Başkale'de yangın tatbikatı
Başkale'de yangın tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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