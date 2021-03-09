Başkale'de uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi
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Başkale'de uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi

09.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:55
Başkale'de uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda 5 kilo 19 gram metamfetamin, 338 gram afyon sakızı ve 460 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda 5 kilo 19 gram metamfetamin, 338 gram afyon sakızı ve 460 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Esenyamaç Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. İ.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucu 5 tane saklama kabı içerisinde 5 parça halinde 5 kilo 19 gram metamfetamin, 338 gram afyon sakızı ve 460 paket kaçak sigara ele geçirildi. Uyuşturucu madde ve kaçak sigaraya el konulurken, İ.A. ve R.A. isimli şüpheliler ise yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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