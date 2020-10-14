Başkale'de üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek
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Başkale'de üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek

14.10.2020 19:53 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:56
Başkale'de üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek

Başkale Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yararlanabileceği sürekli eğitim merkezini hizmete açtı.

Başkale Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yararlanabileceği sürekli eğitim merkezini hizmete açtı.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, merkezi ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilere kaynak kitapları hediye eden Solak, öğretmenlerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Solak, ilçenin eğitimdeki başarı seviyesini yükseltmek için öğrencilere kaymakamlık ve belediye imkanlarını seferber ederek destek vereceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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