Başkale'de TYP kuraları çekildi

Van'ın Başkale ilçesinde Toplum Yararına Program kapsamında istihdam edilecek 75 kişi kura ile belirlendi.

Van'ın Başkale ilçesinde Toplum Yararına Program kapsamında istihdam edilecek 75 kişi kura ile belirlendi.

İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda istihdam edilecek adaylar için Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans salonunda kura çekimi yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, kuranın hayırlı olması temennisinde bulunarak, seçilecek kişilerin okulların temizlik ve güvenlik işlerinde kendilerine büyük destek olacağını söyledi.

Programda yer almak için başvuruda bulunan 340 kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekiminde isimleri çıkan 75 kişiden şartları yerine getirenlerin önümüzdeki günlerde işe başlayacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur