Başkale'de Trafik Haftası etkinliği

Başkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Başkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ilçe girişindeki yol kontrol noktalarında sürücülere yönelik emniyet kemeri ve yaya yolu önceliği konularında bilgilendirmede bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araçlardaki sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını da kontrol eden ekipler, sürücüleri kurallara uymaları için ikaz etti.

Kaynak: AA