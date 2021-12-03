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Başkale'de tır devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkale'de tır devrildi: 1 yaralı

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

BAŞKALE, VAN (İHA) - VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van- Hakkari karayolu üzerindeki Başkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AFS 961 plakalı Mercedes marka tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Başkale Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Başkale'de tır devrildi: 1 yaralı

Başkale'de tır devrildi: 1 yaralı

Başkale'de tır devrildi: 1 yaralı

Başkale'de tır devrildi: 1 yaralı

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