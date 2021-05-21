Başkale'de sulama kanalları temizleniyor
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Başkale'de sulama kanalları temizleniyor

Başkale'de sulama kanalları temizleniyor
Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Başkale Belediyesi, tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte çiftçilere destek sağlamak amacıyla sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı.

Başkale Belediyesi, tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte çiftçilere destek sağlamak amacıyla sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı.

Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerdeki çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi için sulama kanallarını temizleyerek açtı.

Konuksayar Mahalle Muhtarı Necdet Özdemir, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini sağlayan mahalleli için sulama kanallarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Belediyenin her zaman kendilerine destek olduğunu belirten Özdemir, "İlkbaharın gelmesiyle birlikte tarımsal kanallarımız açılıyor. Tüm kanallarımız açılmıştır. Tarımsal arazilerimizi sulamamız için bizlere bu desteği veren belediyemize teşekkür ederim." diye konuştu.

Çiftçiler de desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Başkale'de sulama kanalları temizleniyor
Başkale'de sulama kanalları temizleniyor
Başkale'de sulama kanalları temizleniyor
Başkale'de sulama kanalları temizleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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