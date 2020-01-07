Başkale'de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi
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Başkale'de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi

Van'ın Başkale ilçesinde bir haftadır etkisini sürdüren dondurucu soğuk, yaşamı olumsuz etkiliyor.

07.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:26
Başkale'de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi

'ın ilçesinde bir haftadır etkisini sürdüren dondurucu soğuk, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle çatıların saçaklarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı tuttu.

Sis nedeniyle sürücüler ilerlemede güçlük yaşarken, belediye ekipleri de mahallelerde kar temizleme çalışması yürüttü.

Kaynak: AA
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