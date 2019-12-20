Başkale'de "şırıngalı çikolata" denetimi yapıldı
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Başkale'de "şırıngalı çikolata" denetimi yapıldı

Van'ın Başkale ilçesinde okul kantinleriyle çevresindeki bakkal ve marketlerde "şırıngalı çikolata" denetimi gerçekleştirildi.

20.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:34
Başkale'de

'ın ilçesinde okul kantinleriyle çevresindeki bakkal ve marketlerde "şırıngalı çikolata" denetimi gerçekleştirildi.

Satışı yapılan ürünleri inceleyen ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere de el koydu.

İşletmecileri "şırıngalı çikolata" konusunda uyaran ekipler, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulayacaklarını aktardı.

Ekipler, okul yöneticileriyle de görüştü.

Kaynak: AA
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