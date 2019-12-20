Başkale'de "şırıngalı çikolata" denetimi yapıldı
Van'ın Başkale ilçesinde okul kantinleriyle çevresindeki bakkal ve marketlerde "şırıngalı çikolata" denetimi gerçekleştirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde okul kantinleriyle çevresindeki bakkal ve marketlerde "şırıngalı çikolata" denetimi gerçekleştirildi.
Satışı yapılan ürünleri inceleyen ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere de el koydu.
İşletmecileri "şırıngalı çikolata" konusunda uyaran ekipler, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulayacaklarını aktardı.
Ekipler, okul yöneticileriyle de görüştü.