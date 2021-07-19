Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Mazılı mezrası kırsalında 18 Temmuz tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 3 adet savunma tipi el bombası, 1 adet PKM makineli tüfek (Biksi) namlusu, 195 adet 7x62 mm fişek, 20 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 2 adet Dragunov (Kanas) piyade tüfeği şarjörü, 3 adet 100'lük PKM makineli tüfek (Biksi) mayonu ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasındaki kavgada avukat ile kardeşi öldürüldü! O anlar kamerada
Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasındaki kavgada avukat ile kardeşi öldürüldü! O anlar kamerada
Eşini ayaklarından vuran koca, aynı silahla intihar etti
Eşini ayaklarından vuran koca, aynı silahla intihar etti
Karısıyla tartışan adam önce eşini yaraladı sonra kendi canına kıydı
Karısıyla tartışan adam önce eşini yaraladı sonra kendi canına kıydı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Yener Hakan Sabancı Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Metin Oktay Şaban Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.07.2021 01:17:49. #1.13#

title