Van'da tüfek, yer altı görüntüleme cihazı ve ilaç ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da tüfek, yer altı görüntüleme cihazı ve ilaç ele geçirildi

Van'da tüfek, yer altı görüntüleme cihazı ve ilaç ele geçirildi
AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde 32 havalı tüfek, 16 metal dedektörü, yer altı görüntüleme cihazı ve 1 milyon 377 bin ilaç ele geçirildi.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde 32 havalı tüfek, 16 metal dedektörü, yer altı görüntüleme cihazı ve 1 milyon 377 bin ilaç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale Jandarma Komutanlığı ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince 5 adreste ve arazide arama gerçekleştirildi.

Aramada 32 havalı tüfek, 16 metal dedektörü ile yer altı görüntüleme cihazı ve aparatları ile tıbbi tedavide kullanılan 1 milyon 377 bin ilaç ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Van'ın Başkale ilçesinde 32 havalı tüfek, 16 metal dedektörü, yer altı görüntüleme cihazı ve 1 milyon 377 bin ilaç ele geçirildi.

title