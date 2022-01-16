Van'da tüfek, yer altı görüntüleme cihazı ve ilaç ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 32 havalı tüfek, 16 metal dedektörü, yer altı görüntüleme cihazı ve 1 milyon 377 bin ilaç ele geçirildi.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde 32 havalı tüfek, 16 metal dedektörü, yer altı görüntüleme cihazı ve 1 milyon 377 bin ilaç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale Jandarma Komutanlığı ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince 5 adreste ve arazide arama gerçekleştirildi.

Aramada 32 havalı tüfek, 16 metal dedektörü ile yer altı görüntüleme cihazı ve aparatları ile tıbbi tedavide kullanılan 1 milyon 377 bin ilaç ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.