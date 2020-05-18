Başkale'de silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi
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Başkale'de silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Başkale'de silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Başkale'de silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi
18.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:00

Başkale'de silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Tahıl Mahallesi kırsalında 17 Mayıs 2020 tarihinde Kapan-Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet Doçka uçaksavar silah, 1 adet G3 piyade tüfeği ve bu silahlara ait bir miktar fişek, 10 adet havan mühimmatı, 3 adet el bombası, 3 adet EYP düzeneği, 2 adet silah üstü termal dürbün, 2 adet el dürbünü, 200 kilogram amonyum nitrat, çok sayıda örgütsel doküman ve örgütsel kıyafet ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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