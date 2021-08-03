Başkale'de selzedeler için çadır kuruldu
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Başkale'de selzedeler için çadır kuruldu

Başkale'de selzedeler için çadır kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Esenyamaç Mahallesi'yle bağlı Onikidere mezrasında kuvvetli sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle birçok evde hasar oluştu. Yaşanan sel felaketinde onlarca hayvan telef olurken, birçok ev, ahır ve iş yeri ise hasar görmüştü. Yaşanan sel felaketinin ardından mağdur olan vatandaşlara geçici barınmalarını sağlayacakları yaşam çadırları AFAD gönüllüleri ve güvenlik korucuları tarafından kurularak teslim edildi.

Sel felaketi yaşanan bölgelerde AFAD ekipleri çadırların kurulmasını sağlarken, Kızılay tarafından da sıcak yemek yardımı yapılıyor. AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sel afetinden etkilenen Esenyamaç ve Onikidere mezrasında yaşayan vatandaşlarımızın geçici barınmalarını sağlayacakları yaşam çadırları AFAD gönüllülerimiz ve güvenlik korucularımız tarafından kurularak teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Başkale'de selzedeler için çadır kuruldu
Başkale'de selzedeler için çadır kuruldu
Başkale'de selzedeler için çadır kuruldu
Başkale'de selzedeler için çadır kuruldu
Başkale'de selzedeler için çadır kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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