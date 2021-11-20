Başkale'de selden etkilenen 29 aileye yardım yapıldı

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde selden etkilenen 29 aileye yardım yapıldı.

31 Temmuz'da selin yaşandığı Esenyamaç mahallesinde vatandaşlar için Ahbap Derneği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda selden etkilenen 29 aile için beyaz eşya, mobilya ve mutfak eşyaları ilçeye getirildi.

Başkale Belediyesi ekiplerince mahalleye ulaştırılan yardımlar ailelere teslim edildi.

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri

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