Başkale'de selden etkilenen 29 aileye yardım yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkale'de selden etkilenen 29 aileye yardım yapıldı

AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Başkale'de selden etkilenen 29 aileye yardım yapıldı

Van'ın Başkale ilçesinde selden etkilenen 29 aileye yardım yapıldı.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde selden etkilenen 29 aileye yardım yapıldı.

31 Temmuz'da selin yaşandığı Esenyamaç mahallesinde vatandaşlar için Ahbap Derneği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda selden etkilenen 29 aile için beyaz eşya, mobilya ve mutfak eşyaları ilçeye getirildi.

Başkale Belediyesi ekiplerince mahalleye ulaştırılan yardımlar ailelere teslim edildi.

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title