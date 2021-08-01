Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü - 4
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Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü - 4

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sağanak yağış sonrası selin vurduğu Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sağanak yağış sonrası selin vurduğu Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesine bağlı 30 iş makinesi, 1 itfaiye aracı ve 60 personelle çalışmalar yürütülürken, çalışmalara Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve DSİ ile Başkale Belediyesi'ne bağlı ekipler de destek veriyor. Sel felaketinin yaşandığı bölgede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Başkale Kaymakamı Asım Solak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile birlikte selin etkili olduğu Esenyamaç Mahallesi'ne gitti. Selin hasara yol açtığı bölgede inceleme yapan Vali Bilmez, mahallede hasar tespit çalışmalarının başladığını belirterek şöyle konuştu

İki gündür ilçede farklı yerlerde etkili olan ve hasara yol açan bir sel var. İncelemeler yaptık. Meteoroloji yağışların birkaç gün daha etkili olacağını bize bildirdi biz de mahallelilerimizi uyardık. Özellikle dere yataklarından uzak duralım diye. Bugün öğlen saatlerinde Esenyamaç Mahallemizde ciddi bir selin meydana geldiğini öğrendik. Evlere zarar verdiğini öğrenir öğrenmez, birçok kurumumuzdan araçlar bölgeye sevk edildi. Çevre şehircilik ve AFAD ekipleri inceleme yaptı. Bazı evlerin kullanılmayacak halde, bazılarının da hasarlı olduğunu tespit etti. Bu mahallenin acısı bizim acımızdır. Başkale'de selin yaralarını en kısa sürede saracağız. Evi zarar görenler için barınma yeri ayarlandı. Bakanlıklarımız da ne gerekiyorsa yapılacak. Bir vatandaşımız sele kapılmış. İlk müdahaleyi muhtarımız yapmış. Hastanede şu anda ve sağlık durumu iyi. Yağışlar sürecek dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle hayvanlarımızı dere yataklarında otlatmayalım dedi.

Mahalle muhtarı Ayhan Korkmaz ise, ilçe Kaymakamı Asım Solak'ın kendilerini sel konusunda uyardığını ve bu uyarılar doğrultusunda muhtar olarak camiden de anons yapıp vatandaşları bilgilendirdiğini belirterek, 'Böylece büyük bir facia önlenmiş oldu. Selden hemen sonra devletimiz tüm imkanlarıyla burada oldu. Ekipler çalışmalara başladı. Allah devletimize zeval vermesin. Biz birlikte güçlüyüz diye konuştu.

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Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü - 4
Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü - 4
Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü - 4
Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü - 4

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü - 4 - Haberler
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