Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü- Yeniden
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Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü- Yeniden

Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu - Haberler | Güncel

VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Esenyamaç Mahallesi'nde sele neden oldu.

VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Esenyamaç Mahallesi'nde sele neden oldu. Sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, 2 büyükbaş hayvan öldü. Yerleşim alanında etkil olan sel araçları sürükleyip, bazı ev ve ahırlara büyük zarar verdi. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başka Vekili Asım Solak bölgede inceleme yaparken, ekipler de çalışma başlattı. 

Başkale ve çevresinde bugün öğlen saatlerinde sağanak etkili oldu. Kırsal bölgelerinde etkili olan sağnak, ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan 80 haneli Esenyamaç mahallesinde ise sele neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren sağnak yağışın ardından gelen sel suları, Esenyamaç mahallesinde 5, Onikidere mezrasında ise 1 evin yıkılmasına neden oldu. Evinin önünde duran Kader Yurtseven'in(22) ise sel sularına kapanmasına neden oldu. Çevredekilerin müdahalesi ile Yurtseven son anda kurtarıldı. Ölüm tehlikesi atlatan Yurtseven'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bir minibüsü sürükleyip, ahırlara büyük zarar veren ve 2 büyükbaş hayvanın ölmesine neden olan selin ardından Başkale Kaymakamı ve Belediye Başka Vekili Asım Solak da Esenyamaç mahallesine gelerek  incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla konuşan Solak, bölgeye ekiplerin sevk edildiğini, zarar tespit çalışmalarına hemen başlayacaklarını, mağdur olan vatandaşların ise yurtlara yerleştirileceğini belirtti.  Kaymakam Solak, mahalledeki incelemelerin sürdürürken, UMKE, AFAD, İtfaiye ve jandarma ekipleri ise bölgede çalışma başlattı. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi'nde meydana gelen selle ilgili Van Valiliği de açıklama yaptı. Bölgedeki sağanak yağışların çarşamba gününden beri etkili olduğunu belirten valilik, gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Yaşanan sel olaylarında can kaybının olmadığının da belirtildiği yazılı açıklamada; "Sel sularına kapılan bir kadın vatandaşımız kurtarılmış ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bölgede Kara Yolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesi'ne ait ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir.  Özellikle dere yataklarının bulunduğu bölgelerde vatandaşlarımızın hayvan otlatmamaları istirhamımızdır. Sel felaketinin yaşandığı bölgede hasar tespiti yapan ekiplerimiz gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından mahallelerimizde hayatın normale dönmesi için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.


Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü- Yeniden
Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü- Yeniden
Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü- Yeniden
Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü- Yeniden
Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü- Yeniden
Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü- Yeniden
Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü- Yeniden
Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü- Yeniden
Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü- Yeniden
Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü- Yeniden
Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü- Yeniden
Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü- Yeniden
Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü- Yeniden
Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu

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Başkale'de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü- Yeniden - Haberler
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