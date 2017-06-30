Başkale'de Sel

Başkale ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu sele neden oldu.



Sel nedeniyle Van-Hakkari karayolunda hasar oluşurken kuyruk oluşturan birçok araçtaki vatandaşlar yolun onarılmasını bekledi.



Tarım arazilerine de zarar veren yağış sonrası bazı mahallelerde yollar ve evlerin bahçeleri çamur yığınlarıyla doldu.



İlçenin Ilıcak, Çaldıran ve Esenyamaç mahallerinde çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın sele kapıldığı belirtildi.



Yağışın ardından Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesi ekipleri hasar gören yollarda temizlik ve onarım çalışması yapıp, yeniden trafiğe açtı.