Başkale'de sağanak sele neden oldu Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak, kırsal mahallelerde sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu ekimi tamamlanan tarım arazileri su altında kaldı. Arazisi su altında kalan mahalle sakinlerinden Resul Koç, sağanak nedeniyle büyük zarar gördüklerini belirterek yetkililerden yardım istedi. Çiftçilikle geçimini sağladığını söyleyen Koç, "Bugün sel arazimi vurdu. Yaklaşık 50 dönüm arazim zarar gördü. Tarlada yonca yetiştiriyorum. Küçükbaş hayvanlar için ot alacak param yok. Bize yardım yapılmasını istiyoruz." dedi. Kaynak: AA