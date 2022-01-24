Başkale'de polis ve jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı - Haberler
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Başkale'de polis ve jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı

Başkale'de polis ve jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı
AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, olumsuz hava koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, olumsuz hava koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünün desteği ile sokak hayvanlarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler bu kapsamda, ilçenin farklı noktalarına mama bırakarak hayvanları elleriyle besledi. ???????

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri

Sokak Hayvanları, Jandarma, Başkale, Polis, Güncel, Haber

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