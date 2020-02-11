Başkale'de öğretmenin öğrencilere buz üstünde şınav çektirdiği iddiası

11.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:16

Van'ın Başkale ilçesinde bir öğretmenin, öğrencilere buz üstünde şınav çektirdiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Van'ın Başkale ilçesi Albayrak Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeninin öğrencilere buz üstünde şınav çekme cezası verdiğine dair görüntülerin yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Anılan haberde yer alan görüntülerin 27 Aralık 2017 tarihine ait olduğu tespit edilmiş olup, olayla ilgili 10 Şubat'ta Kaymakamlığımızca idari soruşturma ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Kaynak: AA