Başkale'de şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu - Haberler
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Başkale'de şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu

AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Başkale'de şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu

Van'ın Başkale ilçesinde 5 yıl önce terör saldırısında şehit olan güvenlik korucusu Hüsnü Keskin için mevlit okutuldu.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde 5 yıl önce terör saldırısında şehit olan güvenlik korucusu Hüsnü Keskin için mevlit okutuldu.

Başkale'nin Esmepınar Mahallesi'ndeki taziyeevinde öğle saatlerinde düzenlenen mevlitte müftülük personeli tarafından Mevlid-i Şerif okundu, Müftü Mehmet Nuri Durmuş dua etti.

Programa katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, "5 yıl önce şahadet mertebesine erişen Hüsnü Keskin için ailesinin verdiği Mevlid-i Şerif töreninde bir arada olduk. Tek vücut, tek millet olduk. Bu vatan için canını veren şehitlerimiz bizler için tartışılmazdır. Sonuna kadar ailemizin yanındayız. Bize düşen ne varsa kapımız, gönlümüz açık. Bu vatan için şehit olan insanlar kalbimizin bir köşesinde her zaman yaşıyor." diye konuştu.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı mevlitte, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Başkale'de şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu

Başkale'de şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu

Başkale'de şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu

Başkale'de şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu

Başkale'de şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu

Başkale'de şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri
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