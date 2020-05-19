Başkale'de, mayısta karla mücadele VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Yukarı Dallı Mahallesi'nin çığ nedeniyle mayıs ayında kardan kapanan yolu, zorlu çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Yukarı Dallı Mahallesi'nin çığ nedeniyle mayıs ayında kardan kapanan yolu, zorlu çalışma sonucu ulaşıma açıldı. Bölgedeki kar kalınlığının, iş makinelerinin boyunu aştığı görüldü.

Yaz mevsiminin yaklaşmasına rağmen Van'ın kırsal bölgelerinde, halen karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Başkale merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek rakımlı bölgedeki Yukarı Dallı Mahallesi'nin yolu, yaklaşık 20 gün önce çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bölgedeki çığ tehlikesi nedeniyle verilen uzun aranın ardından 3 gün önce yeniden çalışmalara başlandı. Çığ ve rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkale Şefliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma yürüttü. Çığ riskinin bulunduğu 8 kilometrelik bölüm, çalışmalar sonucu kardan temizlenirken, yol da ulaşıma yeniden açıldı. Bölgedeki kar kalınlığının, iş makinelerinin boyunu aştığı görüldü.

Kaynak: DHA