Başkale'de LGS sınavının yapılacağı okullar dezenfekte edildi Başkale Milli Eğitim Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı okulları dezenfekte etti.

Başkale Milli Eğitim Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı okulları dezenfekte etti.

İlçede 1598 öğrencinin LGS sınavına gireceği 30 okulda son hazırlıklar tamamlandı.

Başkale Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ortamlarda sınava girmesi için okullarda dezenfektan ve ilaçlama çalışması yaptı.

Ayrıca okulun okulun ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

Kaynak: AA