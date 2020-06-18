Başkale'de LGS'nin yapılacağı okullar dezenfekte edildi Başkale Milli Eğitim Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesi okulları dezenfekte etti.

Başkale Milli Eğitim Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesi okulları dezenfekte etti.

İlçede 1598 öğrencinin LGS'ye gireceği 30 okulda son hazırlıklar tamamlandı.

Başkale Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ortamlarda sınava girmesi için okullarda dezenfektan ve ilaçlama çalışması yaptı.

Ayrıca okulun ortak kullanım alanları da dezenfekte edildi.

Kaynak: AA