Başkale'de koronavirüs önlemleri
Van'ın Başkale ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.
21.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:04
Van'ın Başkale ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Zabıta ekipleri, market ve manavlarda fiyat denetimi yaptı.
İş yerlerindeki hijyen kurallarını da denetleyen ekipler, açıkta ürün satan işletme sahiplerini uyardı.
Zabıta Müdürü Halit Aşan, yaptığı açıklamada, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Tüm esnafın çok duyarlı olması gerek. Gerekli önlemlerin alınması lazım. İş yeri sahiplerinin bu süreçte çok dikkatli olmasını istiyoruz." dedi.
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Kaynak: AA