Başkale'de korona virüsü önlemleri
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Asım Solak, Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa

Başkale'de korona virüsü önlemleri

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin giriş noktalarındaki denetimlere katıldı.

07.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:27
Başkale'de korona virüsü önlemleri

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin giriş noktalarındaki denetimlere katıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Volkan Kocatürk ile Çamlık ve Bebleşin jandarma kontrol noktalarını ziyaret eden Kaymakam Solak, burada önlemler hakkında bilgi aldı. Sürücü ve yolcuların evrakının kontrol edildiği uygulamada, sosyal mesafeye dikkat eden jandarma ekipleri vatandaşların ateşlerini ölçerek, maskesi olmayanlara maske dağıttı.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin ile beraber polis ekiplerince kurulan polis kontrol noktasına geçerek denetim yapan Kaymakam Solak, ekiplerden denetimler hakkında bilgi aldı. - VAN

Kaynak: İHA

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