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Başkale'de kış lastiği uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkale'de kış lastiği uygulaması

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince kış lastiği uygulaması yapıldı.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince kış lastiği uygulaması yapıldı.

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2021 tarihinde başladı. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri de şehirler arası yük, yolcu ve özellikle öğrenci servis (okul servis araçları) taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapmaya devam ediyor. Kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı düzenlenen denetimde, durdurulan ticari araçlarda lastik kontrolü ve kış lastiklerinin diş kalınlığı ölçümleri yapılarak; trafik kuralları, can güvenliği konusu, kış lastiğinin önemi, etkileri ve kanuni yaptırımları hakkında sürücüler bilgilendirildi. - VAN

Başkale'de kış lastiği uygulaması

Başkale'de kış lastiği uygulaması

Başkale'de kış lastiği uygulaması

Başkale'de kış lastiği uygulaması

Başkale'de kış lastiği uygulaması

Başkale'de kış lastiği uygulaması

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