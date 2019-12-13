Başkale'de karla mücadele çalışması

13.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:02

Başkale Belediyesi ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede etkili olan kar, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve diğer yerleşim yerlerinde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, ilçedeki hastane, okul ve vatandaşların yoğun kullandığı cadde ve sokaklarda, kar temizleme çalışması yürütüyor.

Toplanan karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınırken, ekipler buzlanmalara karşı da tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA