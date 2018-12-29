Başkale'de Karla Mücadele Çalışması

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 80 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İlçede aralıklı devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle 80 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı kırsal mahalle yollarının ulaşıma kapanmaması için Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştı. - VAN

Kaynak: İHA