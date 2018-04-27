Başkale'de "Kardeş Okul" Projesi

"Kardeş Okul" projesi kapsamında İstanbul Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri Van'ın Başkale ilçesine gelerek, kardeş okulu ziyaret etti.

İstanbul Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu Müdürü Fatih Sultan Dedetaş, öğretmen, öğrenci ve veliler, Van Ferit Melen Havalimanı'nda karşılandı.

Konuk ekip, Van gezinin ardından kardeş Başkale Fatih İlkokuluna geçti.

Başkale ilçesinin tarihi ve turistik yerlerini gezen grup, ardından Kaymakam ve Belediye Başkanvekilli Abdulselam Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Öztürk, konuk öğrencilere hediyeler verdi.