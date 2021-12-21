Başkale'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkale'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Başkale'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde geceden bu yana etkisini sürdüren kar yaşamı olumsuz etkiledi.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde geceden bu yana etkisini sürdüren kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşullarından bugün eğitime öğretime ara verilen ilçede, kapanan 70 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için ilçe merkezinde ana arterlerde kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.???????

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

 Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

 Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title