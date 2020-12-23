Başkale'de kar yağışı
23.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:18
Karla kaplı parklar Kapalı yolları açan iş makineleri Bazı esnafın dükkanın önündeki karları temizlemesi Sürücülerin araçlarına zincir takması Bir kişinin ilçedeki durumu anlatması VAN - Başkale'de kar yağışı etkili oldu 22 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Karla kaplı parklar
Kapalı yolları açan iş makineleri
Bazı esnafın dükkanın önündeki karları temizlemesi
Sürücülerin araçlarına zincir takması
Bir kişinin ilçedeki durumu anlatması VAN - Başkale'de kar yağışı etkili oldu 22 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur