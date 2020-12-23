Başkale'de kar yağışı
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Başkale'de kar yağışı

23.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:18

Karla kaplı parklar Kapalı yolları açan iş makineleri Bazı esnafın dükkanın önündeki karları temizlemesi Sürücülerin araçlarına zincir takması Bir kişinin ilçedeki durumu anlatması VAN - Başkale'de kar yağışı etkili oldu 22 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla kaplı parklar

Kapalı yolları açan iş makineleri

Bazı esnafın dükkanın önündeki karları temizlemesi

Sürücülerin araçlarına zincir takması

Bir kişinin ilçedeki durumu anlatması VAN - Başkale'de kar yağışı etkili oldu 22 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Başkale'de kar yağışı
Başkale'de kar yağışı
Başkale'de kar yağışı
Başkale'de kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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