Başkale'de kar yağışı

Karla kaplı parklar Kapalı yolları açan iş makineleri Bazı esnafın dükkanın önündeki karları temizlemesi Sürücülerin araçlarına zincir takması Bir kişinin ilçedeki durumu anlatması VAN - Başkale'de kar yağışı etkili oldu 22 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.