Başkale'de kar yağışı
Haberler » Güncel » Başkale'de kar yağışı - Haber

Başkale'de kar yağışı

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

13.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:19
Başkale'de kar yağışı

'ın ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Başkale ilçesinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Başkale Belediye Başkanlığı karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinde kar mesaisine başladı. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kapanan 17 mahalle ve 17 mezra yolunun da açılması için Van Büyükşehir Belediyesiyle çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler