Başkale'de, kar altında 4,5 kilo toz esrar ele geçirildi
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Başkale'de, kar altında 4,5 kilo toz esrar ele geçirildi

16.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:12
Başkale'de, kar altında 4,5 kilo toz esrar ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, hudut birliklerinin arazi arama- tarama faaliyeti sırasında, poşet içinde kar altına gizlenen 4 kilo 506 gram toz esrar ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, hudut birliklerinin arazi arama- tarama faaliyeti sırasında, poşet içinde kar altına gizlenen 4 kilo 506 gram toz esrar ele geçirildi.

Türkiye- İran sınır hattında güvenliği sağlayan 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı hudut birliklerince arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında, Sarısu mevkisinde kar altına poşet içinde gizlenen, 4 kilo 506 gram toz esrar bulundu. Yapılan ilk incelemelerin ardından esrar maddesinin kim ya da kimlere ait olduğunun tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

 


Başkale'de, kar altında 4,5 kilo toz esrar ele geçirildi
Başkale'de, kar altında 4,5 kilo toz esrar ele geçirildi
Başkale'de, kar altında 4,5 kilo toz esrar ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

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