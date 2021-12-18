BAŞKALE, VAN (İHA) - - Başkale'de kamyonlarla kar taşınıyor

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yağışın ardından ilçe merkezinde biriken kar yığınları kamyonlarla taşınıyor.

Başkale'de etkili olan ve kalınlığı 60 santimetreyi bulan kar yağışının ardından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ederken, ilçe merkezinde ise biriken kar yığını kamyonlarla taşınıyor.

4 kamyon, 5 iş makinesi ve 20 personelin görev aldığı çalışmalarda, ana arterlerde biriken kar yığınları iş makinelerinin yardımıyla kamyonlara yüklenip ilçe dışına çıkartılıyor. Kamyonlara yüklenen kar, mesire alanının alt tarafında bulunan dereye boşaltılıyor. 4 kamyonun ortalama 20 sefer yaptığı çalışmalarda şu ana kadar toplamda 100 kamyon kar taşındı. Karın taşındığı iki bölgede adeta kardan tepeler oluşurken, iş makinesi yardımıyla dereye dökülüyor.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da, zorlu kış şartlarında yoğun mesai harcadıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyor. Karla mücadele çalışmasının külfetli olduğunu biliyoruz. Ancak halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşların mağdur olmaması, yaya ve araç trafiğinin aksamaması için 24 saat mesai gözetmeksizin çalıştıkları belirten kamyon şoförü Selami Sarihan, gün içerisinde 20 sefer yaptığını söyledi. Şoför Sarihan, "İlçemizde beklenen kar yağdı. Dün sabah saat 06.00'da mesaiye başladık, gece 24.00'e kadar kar topladık. Bugün de karı taşıyoruz. Kar kuraklık ve su için iyidir. Buralar kar memleketi, kar yağmasa olmaz" ifadelerini kullandı.