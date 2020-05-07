Başkale'de kamuda çalışanlara yüz koruyucu siperlik maske

Başkale Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezinde üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler, sağlık ve kamu kurumunda çalışanlarına teslim edildi.

Başkale Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezinde üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler, sağlık ve kamu kurumunda çalışanlarına teslim edildi.

Halk Eğitimi Merkezindeki gönüllü öğretmenler, Kovid-19 ile mücadele kapsamında bin yüz koruyucu siperlik maske üretti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, üretilen maskeleri, hastane ve diğer kamu kurumlarında çalışanlarına teslim etti.

Özkara, başta sağlık olmak üzere kamu kurumlarında büyük özveriyle çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA