Başkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

AA - Zafer Tayfur - Güncel
 - Güncelleme:
Başkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Van'ın Başkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Başkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'dan getirilen sıra gecesi ekibi, kadınlar için düzenlenen etkinlikte çiğ köfte yaptı, Şanlıurfa'ya özgü şarkı ve türküler seslendirdi.

Etkinliğe katılan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kadınların günlerini kutladı, karanfil hediye etti.

Solak daha sonra ilçede görev yapan kadın askerleri, hemşireleri, doktorları ve personelleri kurumlarında ziyaret ederek karanfil takdim etti.

Başkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Başkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Başkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Başkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Başkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

AA / Zafer Tayfur - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Hisarcık, Başkale, Mart, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title