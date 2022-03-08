Başkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Başkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'dan getirilen sıra gecesi ekibi, kadınlar için düzenlenen etkinlikte çiğ köfte yaptı, Şanlıurfa'ya özgü şarkı ve türküler seslendirdi.

Etkinliğe katılan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kadınların günlerini kutladı, karanfil hediye etti.

Solak daha sonra ilçede görev yapan kadın askerleri, hemşireleri, doktorları ve personelleri kurumlarında ziyaret ederek karanfil takdim etti.