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Başkale'de kaçakçılık operasyonu

Başkale'de kaçakçılık operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Türkiye'den İran'a kaçak yollarla götürülmek istenen 46 otomatik av tüfeği ele geçirildi.

BAŞKALE, VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Türkiye'den İran'a kaçak yollarla götürülmek istenen 46 otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Esenyamaç Mahallesi Dereboyu Mezrasında İran'a kaçak av tüfeği götürüleceği ihbarı üzerine komandolarla birlikte harekete geçti. Dereboyu Mezrasında 6 farklı adreste yapılan aramada bir evde 3 çuval içerisine yerleştirilmiş vaziyette 46 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda ayrıca arazide kaçmaya çalışan 3'ü İran uyruklu 5 şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN

Başkale'de kaçakçılık operasyonu

Başkale'de kaçakçılık operasyonu

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