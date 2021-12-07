Başkale'de jandarmadan kış lastiği uygulaması - Haberler
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Başkale'de jandarmadan kış lastiği uygulaması

AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Başkale'de jandarmadan kış lastiği uygulaması

Van'ın Başkale ilçesinde Jandarma trafik ekipleri, Van-Hakkari kara yolunda kış lastiği denetimi yaptı.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde Jandarma trafik ekipleri, Van- Hakkari kara yolunda kış lastiği denetimi yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, şehirler arası yük, yolcu ve öğrenci servisi taşımacılığı yapan araçların lastiklarını kontrol etti.

Kış mevsimiyle kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyaran ekipler, en kısa zamanda lastiklerin takılması gerektiğini iletti.

Başkale'de jandarmadan kış lastiği uygulaması

Başkale'de jandarmadan kış lastiği uygulaması

Başkale'de jandarmadan kış lastiği uygulaması

Başkale'de jandarmadan kış lastiği uygulaması

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AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri

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