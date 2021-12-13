Başkale'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

BAŞKALE, VAN (AA) - Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, okullarda öğrencilere trafik eğitimi verdi.

İran sınırındaki Eşmepınar ve Gedikbaşı okullarına giden ekipler, öğrencilere yaya önceliği, emniyet kemerinin önemi ve diğer trafik kurallarını anlattı.

Çocuklara erken yaşta trafik bilincini aşılamayı hedefleyen ekipler, okulun bahçesinde uygulamalı olarak trafik eğitimi verdi.

Ekipler, öğrencilere oyuncak ve kırtasiye malzemeleri de hediye etti.