Başkale'de İlköğretim Haftası kutlandı

Başkale'de İlköğretim Haftası kutlandı

Van'ın Başkale ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

20.09.2019 18:16
Başkale'de İlköğretim Haftası kutlandı

Van'ın Başkale ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Cumhuriyet İlk ve Ortaokullu bahçesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Asım Solak, yaptığı konuşmada, yeni eğitim ve öğretim yılını tebrik ederek, öğrencilerin iyi bir eğitim öğretim yılı geçirmesi temennisinde bulundu.

Programa, Kaymakam Solak'ın eşi Esra Solak, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, diğer kurum müdürleri ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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