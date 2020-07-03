Başkale'de iki mahalle ve bir mezra karantinaya alındı
Van'ın Başkale ilçesinde iki mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
03.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:05
Van'ın Başkale ilçesinde iki mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
İlçede Kovid-19 vakalarının tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Yanal, Esenyamaç mahalleleri ile Sualtı mezrası, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek giriş ve çıkışlara kapatılmıştır." denildi.
Kaynak: AA