Başkale'de ibadete açılan camiler dezenfekte edildi
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Başkale'de ibadete açılan camiler dezenfekte edildi

Başkale yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince ibadete kapalı olan camiler, dezenfekte edilerek yarın kılınacak cuma namazı için hazır hale getirildi.

Başkale'de ibadete açılan camiler dezenfekte edildi
28.05.2020 19:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:20

Başkale yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince ibadete kapalı olan camiler, dezenfekte edilerek yarın kılınacak cuma namazı için hazır hale getirildi.

Başkale Belediyesi, müftülük tarafından belirlenen camilerin avlularında temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

İlçe Müftü Vekili Celalettin Alkan, Başkale'de 5 caminin bahçesinde cuma namazı kılınacağını belirtti.

Camilerin bahçelerinde namaz kılınacağını aktaran Alkan, "Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Belediye camilerimizi ve avluları dezenfekte etti. Sosyal mesafe kuralına göre çizgiler çizildi. Her camimizde 5 kişilik heyet olacak, vatandaşlarımızı yönlendirecek. Vatandaşlarımızı camiye maskeli ve seccadeleriyle gelmeleri konusunda uyarıyoruz. Bu şekilde gelmeyenler cuma namazına alınmayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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