Başkale'de fırınlar denetlendi

Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırın ve imalathanelerde denetimlerde bulundu.

Ekipler, işletmelerin yönetmeliklere çalışıp çalışmadıkları, hijyen koşulları, üretimde kullanılan mamullerin son kullanım tarihleri, çalışanların kılık kıyafet temizliği gibi hususları kontrol etti.

Ekmeklerin gramajlarını da denetleyen ekipler, kurallara uymayan iş yeri sahiplerini uyararak tekrarlanması durumunda haklarında cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Kaynak: AA