Başkale'de ev yangını
Haberler » 3. Sayfa » Başkale'de ev yangını - Haberler

Başkale'de ev yangını

Van'ın Başkale ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

03.01.2020 10:31 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:36
Başkale'de ev yangını

'ın ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Başkale ilçesine bağlı Güroluk Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Başkale Grup Amirliği ekipleri, 1 araç 4 personelle olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi - VAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler