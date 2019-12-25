Başkale'de ev yangını
Haberler » 3. Sayfa » Başkale'de ev yangını - Haberler

Başkale'de ev yangını

Van'ın Başkale ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiyenin erken müdahalesi ile olası facianın önüne geçildi.

25.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:37
Başkale'de ev yangını

'ın ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiyenin erken müdahalesi ile olası facianın önüne geçildi.


Edinilen bilgiye göre yangın, Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı


Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Başkale Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gintikal edip yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler