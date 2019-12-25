Başkale'de ev yangını
Van'ın Başkale ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Van'ın Başkale ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Yeni Mahallede Mehmet Karaman'a ait tek katlı evde bacadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.
Alevleri gören Karaman, evdekileri dışarı çıkardıktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine ulaşan ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Can kaybının yaşanmadığı yangın maddi hasara yol açtı.