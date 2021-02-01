Başkale'de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkale'de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

01.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:56
Başkale'de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Van'ın Başkale ilçesinde elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Şiyar Akkuş yaşamını yitirdi.

Van'ın Başkale ilçesinde elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Şiyar Akkuş yaşamını yitirdi.

Uğurlu Mahallesi'nde kardeşleriyle kartopu oynayan Akkuş, evlerinin önünde bulunan elektrik teline temas etti.

Elektrik akımına kapılan çocuğun yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşamını yitirdiğini belirlediği Akkuş'un cesedini, Başkale Devlet Hastanesine götürdü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Akkuş'un cenazesi Uğurlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkale'de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 12:01:01. #1.15#
title